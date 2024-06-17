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АвтоМир / Автомобили

Продажи новых автомобилей в России выросли на 11% в январе

05.02.2025 09:31|ПсковКомментариев: 0

Продажи новых легковых автомобилей в России в январе 2025 года выросли на 11% по сравнению с тем же периодом прошлого года - до 89 тысяч машин, сообщило аналитическое агентство «Автостат».

«В январе нынешнего года в России было реализовано 89 072 новых легковых машины, что на 11% больше, чем в том же месяце 2024 года», - говорится в сообщении.

Отмечается, что лидером рынка остается отечественная Lada, на долю которой в январе пришлось более 30%. При том, что год назад она составляла менее 28%. За первый месяц 2025 года было продано 27 538 новых легковых автомобилей этой марки.

Среди иностранных брендов лучшим оказался Haval, автомобили которого в январе разошлись тиражом в 11 825 машин. На третьей строчке расположился Chery (8 959 машин), за которым следуют еще четыре «китайца» - Geely (6 217 авто), Changan (5 081), Omoda (2 327) и Jetour (2 214). Восьмое место занял белорусский Belgee (1 816 автомобилей). В десятку также вошли китайские Jaecoo и Tank (1 781 и 1 672 авто соответственно), добавило агентство.

При этом среди представленных марок только три демонстрируют отрицательную динамику – Geely (-30,9%), Omoda (-12,8%) и Tank (-3,5%). Остальные семь находятся «в плюсе», а наилучший рост в январе показала Belgee (в 3,7 раза – на низкой базе прошлого периода), пояснили в «Автостате».

Первенство в модельном рейтинге сохраняет Lada Granta, ее продажи выросли на 11,8% - до 11 422 машин. На второй позиции находится Lada Vesta с ростом продаж в 1,5 раза - до 8 007 авто. Лучшей иномаркой в стране остался китайский кроссовер Haval Jolion, при этом его продажи упали на 4,7% - до 4 139 машин. В пятерку бестселлеров российского рынка по итогам января также попали кроссовер Chery Tiggo 7 Pro Max (4 043 штук; +23,2%) и внедорожник Lada Niva Travel (3 101 штук; -3,8%), пишет РИА Новости

Источник: Псковская Лента Новостей
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