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Выпуск легковых автомобилей в России вырос на 39% за год

В 2024 году в России было выпущено 756 тыс. легковых автомобилей. Это на 39,2% больше, чем годом ранее, следует из данных Росстата.

По итогам декабря прошлого года, с конвейеров сошло 79,6 тыс. легковушек, рост составил 43,4% год к году, однако этот результат оказался на 1% хуже, чем в ноябре 2024-го.

Производство грузовых автомобилей за прошлый год составило 194 тыс. единиц, что на 8,2% больше, чем в 2023-м. Автобусов массой более 5 т было выпущено 1,8 тыс. единиц (+12,5%), массой не более 5 т — 1,4 тыс. единиц (–13,9%).

Кроме того, в 2024 году в России было произведено 18,3 тыс. двигателей внутреннего сгорания, рост составил 12,2% год к году, пишут «Известия».