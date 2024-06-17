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Юрист рассказала о штрафе за мойку машины на даче

Россияне могут получить штраф за мойку автомобиля на даче, рассказала юрист Елена Пономарева. Поскольку стекающая при чистке автомобиля вода загрязняет окружающую среду, мыть транспортное средство следует только в специально оборудованных местах - автомойках.

«Если мыть автомобиль на даче, могут привлечь к ответственности за нарушение закона в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения (статья 6.3 КоАП РФ). Может быть вынесено предупреждение или штраф от 100 до 500 рублей», - сообщила эксперт.

Если нарушителя привлекут по статье 8.6 КоАП РФ за порчу земель, штраф может составить от 3 до 5 тысяч рублей. Мойка автомобиля на берегу водоема чревата штрафом от 3 до 4,5 тысячи рублей (статья 8.42 КоАП РФ), пишет агентство «Прайм».

«При этом если не проводить полноценную мойку, а просто сделать легкую чистку, то есть протереть тряпкой фары, стекла и регистрационные знаки, штрафа не будет», - заверила юрист.