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Выдача автокредитов в России сократилась на 31% в апреле

Выдача автокредитов в апреле 2025 года сократилась на 31% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а объем уменьшился на 39%. Об этом сообщили в Объединенном кредитном бюро (ОКБ).

В середине весны банки выдали 80,11 тысячи автокредитов на 103,64 млрд рублей. Средний размер такого кредита сократился на 12% за год и составил 1,29 млн рублей. Средний срок кредитования стал короче на полгода и в апреле составил 63 месяца. При этом по сравнению с мартом количество выдач автокредитов в апреле выросло на 6%, а объем — на 10%.

С января по апрель 2025-го в РФ было выдано 288,43 тысячи автокредитов на 364,46 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество выдач сократилось на 36%, объем — на 45%.

На новые машины в апреле пришлось 66% от общего количества и 67% от объема выданных автокредитов. Средний размер кредита на новую машину составил 1,33 млн рублей, средний срок кредитования — 58 месяцев. Покупатели подержанных автомобилей кредитовались в среднем на сумму 1,32 млн рублей на срок 76 месяцев, пишет ТАСС.