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В Пскове появился «таинственный автомобиль», который можно выиграть

В шоу-руме «Чери центр автосалон 1 на Труда» в Пскове появился загадочный объект: автомобиль, полностью укрытый плотным чехлом с крупной надписью — «Меня можно выиграть». Автомобиль выставлен на самом видном месте в шоу-руме.

Как выяснил корреспондент ПЛН, под чехлом — новенький Chery, главный приз розыгрыша, который «Автосалон 1» проводит среди всех покупателей автомобилей бренда в этом году.

«Мы решили не просто запустить акцию, а напомнить каждому нашему покупателю, что чудеса случаются и в них можно и нужно верить, - говорит директор автосалона Алексей Козуб. — Машина уже здесь, у нас в салоне. Она реальна, её можно увидеть, сделать фото. Но «раскроем» мы её только в день розыгрыша, 19 декабря».

Розыгрыш проходит по простому принципу: каждый, кто покупает автомобиль Chery в «Автосалоне 1» до 17 декабря 2025 г., становится участником розыгрыша нового автомобиля. Победителя выберут в финале мероприятия, при свидетелях — с прямой трансляцией и приглашёнными гостями.

Тем временем в Пскове уже активно обсуждают «зашифрованную машину»: посетители автосалона делают фото, строят догадки, какая модель и комплектация скрыта под чехлом, и даже придумывают прозвища автомобилю — кто-то называет его «тигром в мешке», кто-то — «подарком с секретом».

А вы уже видели «автомобиль в чехле»? Он стоит в «Автосалоне 1» — и ждёт своего будущего владельца.

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Информация об организаторе акции, о правилах, условиях, количестве призов, месте и порядке их получения в дилерском центре или по ссылке.

Реклама: ООО «Автосалон 1». ИНН: 6000005056. Erid: 2SDnjd63D1w