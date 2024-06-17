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CHERY TIGGO 7L — семья скажет «Спасибо»

Когда выбираешь, чтобы впечатлять и получать удовольствие от каждой поездки - выбираешь CHERY Tiggo 7L.⠀

Размер имеет значение

CHERY Tiggo 7L длиннее, выше и внушительнее большинства конкурентов в классе. Его силуэт внушает уважение на дороге, а посадка в салоне — уверенность в себе. Здесь не тесно никому. Даже вашим амбициям.

Современный кроссовер без «но»

Технологичный, вместительный, хорошо укомплектованный — Tiggo 7L не просит доплатить «ещё чуть-чуть за нужные функции».

Цифровая панель

360° обзор

Электропривод сидений

Подогрев, вентиляция, адаптивный круиз — всё уже внутри. Всё по делу.

Под капотом — аргументы

Мотор 1.6 Turbo (186 л.с.), роботизированная трансмиссия DCT, чёткий отклик, уверенный обгони экономный расход.

А теперь — факты, мимо которых не пройти:

Цена в июле всего от 2 580 000 ₽* Прямая выгода до 200 000 ₽ Trade-in бонус до 100 000 ₽**

Кроссовер слишком хорош, чтобы сидеть дома!

Приезжайте на тест-драйв Chery Tiggo 7L к официальному дилеру в «Автосалон 1», на ул. Труда, 26

Записаться на тест-драйв.

*Подробности уточняйте в отделе продаж автосалона.

**Выгода при сдаче автомобиля в трейд-ин не сочетается с предложением по приобретению автомобиля при помощи субсидированного кредита.

Erid: 2SDnjbodwS6. Реклама: ООО «Автосалон 1» ИНН 6000005056