CHERY TIGGO 7L — семья скажет «Спасибо»

Когда выбираешь, чтобы впечатлять и получать удовольствие от каждой поездки - выбираешь CHERY Tiggo 7L.⠀
CHERY Tiggo 7L длиннее, выше и внушительнее большинства конкурентов в классе. Его силуэт внушает уважение на дороге, а посадка в салоне — уверенность в себе. Здесь не тесно никому. Даже вашим амбициям.
Технологичный, вместительный, хорошо укомплектованный — Tiggo 7L не просит доплатить «ещё чуть-чуть за нужные функции».
Мотор 1.6 Turbo (186 л.с.), роботизированная трансмиссия DCT, чёткий отклик, уверенный обгони экономный расход.
А теперь — факты, мимо которых не пройти:
Кроссовер слишком хорош, чтобы сидеть дома!
Приезжайте на тест-драйв Chery Tiggo 7L к официальному дилеру в «Автосалон 1», на ул. Труда, 26
Записаться на тест-драйв.
*Подробности уточняйте в отделе продаж автосалона.
**Выгода при сдаче автомобиля в трейд-ин не сочетается с предложением по приобретению автомобиля при помощи субсидированного кредита.
Erid: 2SDnjbodwS6. Реклама: ООО «Автосалон 1» ИНН 6000005056