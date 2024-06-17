АвтоМир / Автомобили

CHANGAN UNI-K: Инструкция по притяжению

Инструкция по притяжению. CHANGAN UNI-K — когда внешность цепляет, а начинка не отпускает.

2.0 Turbo — мощность, которая раскрывается мягко, но решительно. Для тех, кто ценит динамику без лишнего шума.

Салон премиум-класса — качественные материалы, продуманная эргономика и широкая панорамная крыша. Пространство, где хочется остаться. Цифровая панель и умные ассистенты — авто, которое не только едет, но и думает. За тебя. Привод 4WD — уверенность на дороге вне зависимости от сезона и маршрута.

Дальше — только по любви (к авто, конечно).

Смотри, вдохновляйся, выбирай в «Автосалоне №1», официальный дилер CHANGAN в городе Пскове: улица Леона Поземского, 114.

Реклама: Автосалона №1 ИНН: 6000002633 Erid: 2SDnjcgEc8n