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АвтоМир / Автомобили

CHANGAN UNI-K: Инструкция по притяжению

21.07.2025 18:20|ПсковКомментариев: 0

Инструкция по притяжению. CHANGAN UNI-K — когда внешность цепляет, а начинка не отпускает.

2.0 Turbo — мощность, которая раскрывается мягко, но решительно. Для тех, кто ценит динамику без лишнего шума.

Салон премиум-класса — качественные материалы, продуманная эргономика и широкая панорамная крыша. Пространство, где хочется остаться. Цифровая панель и умные ассистенты — авто, которое не только едет, но и думает. За тебя. Привод 4WD — уверенность на дороге вне зависимости от сезона и маршрута.

Дальше — только по любви (к авто, конечно).

Смотри, вдохновляйся, выбирай в «Автосалоне №1», официальный дилер CHANGAN в городе Пскове: улица Леона Поземского, 114.

Реклама: Автосалона №1  ИНН: 6000002633 Erid: 2SDnjcgEc8n

Источник: Псковская Лента Новостей
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