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Сколько стоит ездить на новом кроссовере? Меньше, чем Вы думаете!

CHANGAN UNI-S — это не просто красивый автомобиль, а реальный способ пересесть на новый автомобиль с комфортом для своего бюджета.

Рассрочка от 0,01% до 7 лет*

Ежемесячный платёж — всего от 16 671 ₽*

В наличии и с максимальной выгодой — уже в «Автосалоне №1»

А теперь представьте:

Современный дизайн, который не теряется в потоке;

Мультимедиа, как в кино — два экрана и удобное управление;

Простор и комфорт — едешь спокойно, сидишь с удовольствием;

Электронные помощники, которые делают вождение проще.

И всё это — без переплат. Просто честные условия и автомобиль, который говорит сам за себя.

Выбирайте свой CHANGAN в «Автосалоне №1», официальный дилер CHANGAN в городе Пскове: улица Л. Поземского, 114.

https://changan-pskov.ru/

*0,01% — процентная ставка по акционной программе кредитования «Changan Direct FIX» для владельцев «Карта Халва» (далее —акционная программа) по продукту «АвтоСтиль-Особый» для новых автомобилей марки Changan CS35PLUS, CS55PLUS, UNI-S, UNI-T, CS75PLUS 2024-2025 года выпуска. Информацияоб организаторе акции, о правилах ее проведения, иные условия акции указаны в Паспорте акции «Автокредит с Халвой», размещенномпо ссылке https://sovcombank.ru/credits/auto (вкладки «Кредитные программы»/«Акции»). Залоговое обеспечение — залог приобретаемого автомобиля. Кредит предоставляется ПАО «Совкомбанк» (генеральная лицензия Банка России № 963 от 05 декабря2014 года). Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Не является публичной офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

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