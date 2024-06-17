АвтоМир / Автомобили

CHERY — разумный выбор для всей семьи: комфорт, безопасность и выгода в «Автосалоне 1»

Выбор автомобиля для семьи - это про безопасность, надёжность, пространство и эмоции.

Пока взрослые выбирают, дети бегут к своему CHERY — и оказывается, они лучше всех знают, что нужно!

CHERY — для тех, кто выбирает с умом и сердцем. А в салоне официального дилера «Автосалоне 1» на ул. Труда, 26 вы получите больше, чем просто ключи:

Искренний подход и семейную атмосферу;

Тест-драйв всего модельного ряда автомобилей CHERY;

Особые условия покупки от руководителя отдела продаж до конца месяца!

Приезжайте всей семьёй в «Автосалон 1» на ул. Труда, 26 и позвольте себе почувствовать, какая машина станет вашей.

CHERY ждёт на Труда, 26. С заботой. Надолго. Навсегда.

https://chery-autosalon1.ru

Реклама. «Автосалон 1». ИНН: 6000005056. Erid: 2SDnjdPatDU