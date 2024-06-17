АвтоМир / Автомобили

Тысячи километров. Ноль сомнений

Проверено: CHANGAN UNI-V — это друг, который не подведет.

адаптивный круиз-контроль для комфортного путешествия;

мультимедиа с навигацией и камерой 360°;

двухзонный климат для идеальной температуры.

При проектировании UNI-V инженеры Changan уделили особое внимание долгим путешествиям. Эргономичные сиденья с поддержкой поясницы, продуманная шумоизоляция и интеллектуальное освещение превращают тысячи километров в лёгкое и комфортное приключение.

Changan — комфорт премиум-класса в каждом километре.

Готовы убедиться? Запишитесь на тест-драйв в «Автосалон №1» на улице Леона Поземского, 114 и испытайте комфорт, технологии и динамику лично!

changan-pskov.ru/

Реклама: ООО «Автосалон номер 1» Erid: 2SDnjc8xqZY