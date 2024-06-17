←   ПЛН
АвтоМир / Автомобили

Россиянам напомнили о праве жильцов на преимущество для парковки во дворе

10.08.2025 09:40|ПсковКомментариев: 0

Жители многоквартирных домов вправе ограничить парковку посторонних машин во дворе и внедрить пропускную систему для гостевых автомобилей. Об этом заявил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов («Единая Россия»), отвечая на вопрос, могут ли граждане добиться преимущественного права парковки рядом со своим жильем.

«На сегодняшний день такое право можно установить через решение общего собрания собственников, примеров много. Обычно собрание проводится с целью закрытия территории и установки шлагбаумов. Такая практика отрезает нежильцам возможность парковаться в дворе, однако может, например, предусматривать возможность заказа пропусков на заезд собственниками», - сказал депутат.

Он отметил, что в таком случае может быть установлен «временной лимит» на заезд гостевых автомобилей.

«Существуют штрафные санкции. Например, если гость, который заехал, нарушил лимит времени, тот, кто заказывал пропуск, может лишиться права заказывать его впредь. Действенный метод», - отметил парламентарий.

В новых жилых комплексах
Проблема нехватки парковочных мест есть и в новых жилых комплексах, заявила ТАСС доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Ермилова.

«Некоторые застройщики строят платные парковки и продают парковочные места в подземном паркинге, пытаясь решить эту проблему. В основном девелоперы хотят максимально выгодно застроить площади и далее их продать, поэтому парковки часто не являются приоритетом. Особенно если это жилье не премиум класса, а более бюджетное», - сказала эксперт.

По ее словам, «многие девелоперы ориентируются на минимальные требования законодательства, которые предусматривают определенное количество парковочных мест на квартиру», пишет ТАСС.

«Только ужесточением требований со стороны государства и обязыванием строить большее число парковок можно получить результат в увеличении числа парковочных мест. Но важно учитывать, что планирование про запас парковочных мест может привести к росту стоимости жилья», - сказала Ермилова.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0
