День автомобилиста отмечается в России 26 октября

День автомобилиста отмечается в России и ряде стран постсоветского пространства ежегодно в последнее воскресенье октября. В этом году праздник выпал на 26 октября. Полное название праздника — День работника автомобильного и городского пассажирского транспорта, он установлен Указом Президента РФ от 25 июня 2012 года № 897, но ведет свою историю со времен существования СССР.

История наземных транспортных средств началась с изобретения колеса. Но менялись времена, ускорялся ритм жизни, и сейчас нам уже никак не обойтись без автомобилей, автобусов, троллейбусов — транспорт играет в нашей повседневной жизни все большую роль.

Автомобили незаменимы, и с каждым годом их становится все больше. Автомобили стали скоростным транспортом, благодаря чему люди имеют возможность преодолевать огромные расстояния и добираться в самые недоступные уголки мира. В этой связи увеличивается и число профессий, обслуживающих автомобильный транспорт. А профессия водителя была и остается одной из самых массовых.

День автомобилиста — праздник всенародного признания заслуг транспортников в развитии экономики страны. Это профессиональный праздник не только водителей, но и ремонтных рабочих, инженерно-технических работников, руководителей автотранспортных предприятий и всех, кто добросовестно трудится, выполняя свой профессиональный долг. Без преданности профессии этих людей и их чувства ответственности за дело невозможна повседневная жизнь города и его жителей.