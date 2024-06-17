АвтоМир / Автомобили

Выиграть автомобиль могут псковичи в «Автосалоне №1»

Осталось 47 дней до главного события в Пскове!

Кто-то уедет на НОВОМ автомобиле прямо под Новый год! Почему бы не Вы?

В «Автосалоне №1» проходит грандиозный розыгрыш авто! И всё, что нужно, чтобы стать участником — просто купить машину своей мечты на Труда, 26.

Вот как это работает:

Выбираете любую модель CHERY или TENET. Покупаете её в «Автосалоне №1» на Труда, 26. Получаете счастливый купон. А 19 декабря — ждёте, когда именно Ваш номер прозвучит со сцены!

Не ждите знаков — берите удачу в свои руки!

Счастливый номер для записи на тест-драйв +7 (8112) 500-200

Информация об организаторе акции, о правилах, условиях, количестве призов, месте и порядке их получения в дилерском центре или по ссылке.

Реклама: Автосалон 1. Erid: 2SDnjctCuz7