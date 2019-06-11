Издано постановление о временном прекращении движения автотранспорта в Пскове в Ганзейские дни

Постановление «О временном прекращении движения автотранспорта при проведении мероприятий в рамках Ганзейских дней» подписал 11 июня глава администрации города Пскова Александр Братчиков. Документ опубликован на сайте администрации города.
В качестве объездов рекомендуется использовать: улицу К.Маркса (движение от железнодорожного вокзала); улицу М.Горького, мост имени 50-летия Октября (движение в сторону железнодорожного вокзала).
В вышеуказанный период времени также будет действовать временное прекращение движения автотранспорта (кроме общественного транспорта и спецмашин) по ул. Ленина на всем протяжении.
В качестве объездов рекомендуют использовать: улицу Кузнецкую, улицу Инженерную, улицу Труда (движение от железнодорожного вокзала); улицу М.Горького, мост имени 50-летия Октября (движение в сторону железнодорожного вокзала).
В качестве объездов рекомендуется использовать: улицу Гражданскую, улицу Л.Толстого, улицу Кузнецкую, улицу Инженерную, улицу Труда (движение от железнодорожного вокзала); улицу М.Горького, мост имени 50-летия Октября (движение в сторону железнодорожного вокзала).
Кроме того, будет запрещена остановка автотранспорта на Октябрьской площади, участке ул. Советской от Октябрьской площади до улицы Детской, улице Ленина в период времени с 20 часов 25 июня до 24.00 30 июня.
Движение городского общественного транспорта в указанные периоды времени будет осуществляться по измененной схеме.
Управлению городского хозяйства администрации города Пскова надлежит обеспечить установку необходимых временных дорожных знаков и своевременное информирование населения об изменении схемы движения транспорта.
Городскому управлению культуры поручено обратиться в УМВД России по городу Пскову с заявкой на обеспечение введения ограничений движения автотранспорта в соответствии с настоящим постановлением.
Добавим, что Александр Братчиков также подписал постановление о проведении Ганзейских дней в Пскове, которым утвержден состав городского оргкомитета подготовке и проведению мероприятия, распределены полномочия подразделений администрации города. Кроме того, в документе прописано, что в радиусе 50 метров от мест проведения основных праздничных мероприятий не допускается розничная продажа алкогольной продукции.