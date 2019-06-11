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Издано постановление о временном прекращении движения автотранспорта в Пскове в Ганзейские дни

Постановление «О временном прекращении движения автотранспорта при проведении мероприятий в рамках Ганзейских дней» подписал 11 июня глава администрации города Пскова Александр Братчиков. Документ опубликован на сайте администрации города.

С 9 часов утра 26 июня до 6 часов утра 27 июня вводится временное прекращение движения автотранспорта, кроме общественного, по Октябрьской площади, улице Советской от площади Ленина до улицы Детской, Октябрьскому проспекту от Октябрьской площади до улицы Некрасова.

В качестве объездов рекомендуется использовать: улицу К.Маркса (движение от железнодорожного вокзала); улицу М.Горького, мост имени 50-летия Октября (движение в сторону железнодорожного вокзала).

С 6 часов утра 27 июня до 24.00 30 июня вводится временное прекращение движения автотранспорта по Октябрьской площади, улице Советской от площади Ленина до улицы Детской, Октябрьскому проспекту от Октябрьской площади до улицы Некрасова, улице Профсоюзной, улице Калинина на участке от улицы Детской до улицы Георгиевской

В вышеуказанный период времени также будет действовать временное прекращение движения автотранспорта (кроме общественного транспорта и спецмашин) по ул. Ленина на всем протяжении.

В качестве объездов рекомендуют использовать: улицу Кузнецкую, улицу Инженерную, улицу Труда (движение от железнодорожного вокзала); улицу М.Горького, мост имени 50-летия Октября (движение в сторону железнодорожного вокзала).

Кроме того, постановлением вводится временное прекращение движения автотранспорта по улице Советской от улицы Кузнецкой до улицы Детской, по Октябрьскому проспекту от улицы Гражданской до улицы Некрасова, улице Калинина от улицы Кузнецкой до улицы Георгиевской , по улице Свердлова от улицы К.Маркса до улицы Калинина, по улице Гоголя от улицы К.Маркса до Комсомольского переулка, по улице Некрасова от улицы К. Маркса до улицы Советской, по улице Воеводы Шуйского, по улице Георгиевской, по улице Детской,по Комсомольскому переулку, по Музейному переулку, по улице Ленина, по набережной реки Великой.

Время перекрытия: 27 июня - с 8 до 22 часов; 28 июня - с 8 до 23 часов; 29 июня - с 8 часов утра до 1.00 30 июня; 30 июня - с 8 до 21 часа.

В качестве объездов рекомендуется использовать: улицу Гражданскую, улицу Л.Толстого, улицу Кузнецкую, улицу Инженерную, улицу Труда (движение от железнодорожного вокзала); улицу М.Горького, мост имени 50-летия Октября (движение в сторону железнодорожного вокзала).

Временное прекращение движения автотранспорта будет введено по Рижскому проспекту от улицы М. Горького до площади Ленина, по улице Л. Поземского от улицы Труда до площади Ленина, по улице К. Маркса от улицы Красных Партизан до площади Ленина, по улице Воровского от улицы Красных Партизан до улицы К. Маркса.

Время перекрытия: 27 июня с 13 до 19 часов; 29 июня с 22.00 до 1.00 30 июня; 30 июня с 12 до 20 часов.

Кроме того, будет запрещена остановка автотранспорта на Октябрьской площади, участке ул. Советской от Октябрьской площади до улицы Детской, улице Ленина в период времени с 20 часов 25 июня до 24.00 30 июня.

Движение городского общественного транспорта в указанные периоды времени будет осуществляться по измененной схеме.

Управлению городского хозяйства администрации города Пскова надлежит обеспечить установку необходимых временных дорожных знаков и своевременное информирование населения об изменении схемы движения транспорта.

Городскому управлению культуры поручено обратиться в УМВД России по городу Пскову с заявкой на обеспечение введения ограничений движения автотранспорта в соответствии с настоящим постановлением.

Добавим, что Александр Братчиков также подписал постановление о проведении Ганзейских дней в Пскове, которым утвержден состав городского оргкомитета подготовке и проведению мероприятия, распределены полномочия подразделений администрации города. Кроме того, в документе прописано, что в радиусе 50 метров от мест проведения основных праздничных мероприятий не допускается розничная продажа алкогольной продукции.