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Участок дороги Старый Изборск - Палкино - Остров отремонтируют в рамках нацпроекта

Участок автомобильной дороги Старый Изборск – Палкино – Остров отремонтируют по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2021 году. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в областном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

Отрезок магистрали длиной около 6,8 км находится в Палкинском районе между деревней Цыплята и городом Палкино (км 13+340 – км 20+105).

Заказчик ремонта - управление автомобильных дорог Псковской области (ГБУ ПО «Псковавтодор»). Подрядчиком по итогам электронного аукциона определили ООО «ДорСтройСервис». Сумма контракта составила около 98 млн рублей. Средства на работы направят из областного бюджета.

Основная задача ремонта - устранение дефектов и восстановление элементов автомобильной дороги без затрагивания конструктивных характеристик объекта.

На подготовительном этапе проведут устройство водоотводных канав, планировку откосов и дна кюветов, валку деревьев и корчевка пней, расчистку полосы отвода от кустарника, срезку асфальтобетонного покрытия методом холодного фрезерования на глубину до 5 см.

Затем подрядная организация выполнит устройство нового асфальтобетонного покрытия. Для этого применят горячие асфальтобетонные смеси, соответствующие требованиям нового ГОСТа. Выравнивающий слой выполнят из смеси А16НТ (щебень - гранит), верхний слой – из смеси А16ВТ (щебень - габбро-диабаз). Кроме того, с помощью асфальтобетона восстановят существующую укрепленную часть обочин. Затем на обочинах устранят просадки и укрепят их смесью песка гравия и щебня. Также отремонтируют пересечения, примыкания и съезды, водопропускные трубы на основном ходу и на съездах, автобусные остановки и посадочные площадки. В рамках благоустройства нанесут разметку термопластиком и краской со светоотражающими шариками.

Исполнение контракта намечено на 16 июля 2021 года.

Автомобильная дорога Старый Изборск – Палкино – Остров относится к III технической категории. Имеет асфальтобетонное покрытие. Ширина земляного полотна составляет от 12 до 15 метров, ширина проезжей части – 7 м, обочин – от 2,2 до 4,5 м.