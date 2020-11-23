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Открыто рабочее движение по новому мосту через Шелонь

Рабочее движение запустили по мосту через реку Шелонь в Дедовичском районе. Во вторник, 1 декабря, временный мост, который был возведен на время капитального ремонта основного, был закрыт для проезда. Автотранспорт перенаправлен по ходу дороги Дубровка — Дедовичи.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области, автомобильное движение было открыто после того, как официальные лица перерезали символическую красную ленточку. В церемонии приняли участие глава района Геннадий Афанасьев, руководитель ГБУ «Псковавтодор» Станислав Стармолотов и начальник участка Игорь Родионов.

«Мы видим совершенно другой мост, обновленный, красивый, теперь это визитная карточка в наш поселок», - сказал Геннадий Афанасьев. Глава района также отметил высокое качество объекта, хорошую скорость выполнения работ. Реконструкцию удалось завершить с опережением графика, однако окончательная сдача объекта состоится в 2021 году.

«Мост через Шелонь - очень важный объект. Старый мост находился в неудовлетворительном состоянии, был со множеством дефектов. В результате капремонта он был приведен в нормативное состояние» - отметил Станислав Стармолотов. Он добавил, что основные виды работ выполнены, осталось разобрать временный мост и благоустроить прилегающую территорию.

Контракт на капитальный ремонт моста через реку Шелонь на 10-м км автомобильной дороги Дубровка — Дедовичи заключен 9 декабря 2019 года. Срок ввода объекта в эксплуатацию 30 ноября 2021 года. Общая стоимость работ составляет свыше 700 млн рублей. Основная их часть направлена из федерального бюджета.

На сегодня исполнение контракта составляет около 80%. Выполнено устройство нового мостового полотна и проведены его испытания. За счет увеличения количества балок, мост стал шире на 2 метра. Продолжаются работы по укреплению конусов монолитным бетоном, укреплению обочин и установке барьерного ограждения на подходах к сооружению. Подрядчик также разбирает технологические площадки и подмости. На 2021 год запланированы работы по демонтажу временных сооружений и благоустройству.

Автомобильная дорога «Дубровка - Дедовичи» с мостом через реку Шелонь является подъездом к железнодорожной станции Дедовичи, связывает районный центр Дедовичи через дорогу «Порхов - Успенье» с Псковом и другими административными районами области, является кратчайшим путем для выхода на сеть автомобильных дорог федерального значения.

Ввод объекта в эксплуатацию обеспечит транспортную доступность района, возможность транспортировки крупных и сверхтяжелых грузов, повышение безопасности дорожного движения, отсутствие предпосылок для возникновения аварийных и чрезвычайных ситуаций.