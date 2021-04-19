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ООО «Траектория» нанесет разметку на улицах Пскова

Определен поставщик услуги по нанесению горизонтальной дорожной разметки в Пскове. Как сообщается в документах на сайте госзакупок, 21 апреля победителем признана заявка ООО «Траектория». Стоимость контракта составит 29 млн 192 тыс. 978,13 рублей. Второе место заняла заявка ООО «ЭРИДАН», наносившего разметку в 2020 году.

На выполнение работ по нанесению дорожной разметки планируется направить 35 млн 819 тысяч 605 рублей из городского бюджета.

До 9 мая должны нанести разметку на следующих дорогах:

дорога на кладбище Орлецы;

площадь железнодорожного вокзала;

Иркутский переулок;

Крестовское шоссе (от улицы 2-й Рельсовой до улицы Германа);

улица Кузнецкая (от площади Победы до улицы Индустриальной);

улица Ленина;

улица Леона Поземского (от улицы Ипподромной до границы города Пскова);

улица Некрасова;

улица Николая Васильева;

Октябрьский проспект (от улицы Вокзальной до улицы Свердлова);

улица Профсоюзная;

улица Пушкина (от улицы Ленина до улицы Карла Маркса);

Рижский проспект ( от улицы Юбилейной до границы города), включая велодорожки;

улица Свердлова;

улица Советская (от Октябрьской площади до улицы Вокзальной);

улица Советской Армии;

улица 128-й Стрелковой дивизии;

мост имени 50-летия Октября через реку Великую.

С 10 мая по 16 июля разметку обновят на следующих дорогах:

улица Алмазная;

улица Балтийская (Завеличье);

улица Воеводы Шуйского;

улица Вокзальная;

улица Вокзальная (проезд от дома 17 до онкобольницы);

улица Гагарина (от Бастионной до Яна Фабрициуса);

улица Германа;

улица Герцена;

улица Георгиевская;

улица Гоголя

улица Гражданская (от улицы Льва Толстого до улицы Спортивной);

улица Детская;

улица 3ападная;

улица 3вездная (от улицы Труда до улицы Юности);

улица Ижорского батальона (от улицы Чудской до дома № 61);

улица Инженерная (от улицы Труда до улицы Юности);

улица Ипподромная;

улица 23 Июля, школа №18;

улица Калинина;

улица Карбышева;

улица Карла Маркса;

улица Кузбасской дивизии (от улицы Юбилейной до Восточного проезда);

улица Коммунальная, включая велодорожки;

улица Олега Кошевого;

улица Красноармейская;

улица Красных просвещенцев;

улица Льва Толстого;

улица Майора Достовалова;

улица Максима Горького;

улица Генерала Маргелова

улица Народная;

улица Пароменская, школа №14;

улица Петровская (от улицы Коммунальной до улицы Госпитальной);

улица Розы Люксембург, школа №23;

улица Рокоссовского (от улицы Коммунальной до улицы Байкова);

улица Ротная (от улицы Стахановской до улицы Советской);

улица Труда;

улица Чудская (велодорожки);

улица Шестака;

улица Школьная;

улица Шоссейная;

проспект Энтузиастов;

улица Юбилейная, включая велодорожки;

улица Юности;

улица Яна Райниса.

С 17 июля по 16 августа разметку нанесут на следующих дорогах:

улица Алексея Алехина;

улица Аллейная;

улица Байкова, школа №26;

улица Белинского;

улица Волкова (от улицы Герцена до улицы Труда);

Восточный проезд (от улицы Кузбасской дивизии до улицы Коммунальная);

улица Госпитальная;

улица Гремячая;

улица Декабристов;

улица Железнодорожная;

Зональное шоссе, школа №17;

улица Индустриальная (от улицы Инженерной до улицы Литейной);

улица Киселева (от улицы Коммунальной до Рижского проспекта);

улица Конная;

Красноармейская набережная;

улица Красных партизан;

улица Литейная;

улица Малясова;

улица Металлистов (от Плехановского посада до Октябрьского проспекта; от улицы Яна Фабрициуса до улицы Советской);

улица Молодова;

улица Милицейская;

улица Новгородская, школа №17;

улица Первомайская;

улица Печорская, школа №24;

улица Плехановский посад;

улица Пригородная, школа №13;

улица Рабочая;

улица Рельсовая;

Сиреневый бульвар;

улица Снятная Гора;

улица Спегальского;

улица Стахановская;

проезд Рижский проспект, 49 - улица Кузбасской дивизии, 22;

проезд Рижский проспект, 31 - улица Коммунальная, 28;

улица Яна Фабрициуса (от улицы Металлистов до улицы Вокзальной).

Электронный аукцион по определению подрядной организации состоится 15 апреля.

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