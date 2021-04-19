ООО «Траектория» нанесет разметку на улицах Пскова

Определен поставщик услуги по нанесению горизонтальной дорожной разметки в Пскове. Как сообщается в документах на сайте госзакупок, 21 апреля победителем признана заявка ООО «Траектория». Стоимость контракта составит 29 млн 192 тыс. 978,13 рублей. Второе место заняла заявка ООО «ЭРИДАН», наносившего разметку в 2020 году.
На выполнение работ по нанесению дорожной разметки планируется направить 35 млн 819 тысяч 605 рублей из городского бюджета.
До 9 мая должны нанести разметку на следующих дорогах:
дорога на кладбище Орлецы;
площадь железнодорожного вокзала;
Иркутский переулок;
Крестовское шоссе (от улицы 2-й Рельсовой до улицы Германа);
улица Кузнецкая (от площади Победы до улицы Индустриальной);
улица Ленина;
улица Леона Поземского (от улицы Ипподромной до границы города Пскова);
улица Некрасова;
улица Николая Васильева;
Октябрьский проспект (от улицы Вокзальной до улицы Свердлова);
улица Профсоюзная;
улица Пушкина (от улицы Ленина до улицы Карла Маркса);
Рижский проспект ( от улицы Юбилейной до границы города), включая велодорожки;
улица Свердлова;
улица Советская (от Октябрьской площади до улицы Вокзальной);
улица Советской Армии;
улица 128-й Стрелковой дивизии;
мост имени 50-летия Октября через реку Великую.
С 10 мая по 16 июля разметку обновят на следующих дорогах:
улица Алмазная;
улица Балтийская (Завеличье);
улица Воеводы Шуйского;
улица Вокзальная;
улица Вокзальная (проезд от дома 17 до онкобольницы);
улица Гагарина (от Бастионной до Яна Фабрициуса);
улица Германа;
улица Герцена;
улица Георгиевская;
улица Гоголя
улица Гражданская (от улицы Льва Толстого до улицы Спортивной);
улица Детская;
улица 3ападная;
улица 3вездная (от улицы Труда до улицы Юности);
улица Ижорского батальона (от улицы Чудской до дома № 61);
улица Инженерная (от улицы Труда до улицы Юности);
улица Ипподромная;
улица 23 Июля, школа №18;
улица Калинина;
улица Карбышева;
улица Карла Маркса;
улица Кузбасской дивизии (от улицы Юбилейной до Восточного проезда);
улица Коммунальная, включая велодорожки;
улица Олега Кошевого;
улица Красноармейская;
улица Красных просвещенцев;
улица Льва Толстого;
улица Майора Достовалова;
улица Максима Горького;
улица Генерала Маргелова
улица Народная;
улица Пароменская, школа №14;
улица Петровская (от улицы Коммунальной до улицы Госпитальной);
улица Розы Люксембург, школа №23;
улица Рокоссовского (от улицы Коммунальной до улицы Байкова);
улица Ротная (от улицы Стахановской до улицы Советской);
улица Труда;
улица Чудская (велодорожки);
улица Шестака;
улица Школьная;
улица Шоссейная;
проспект Энтузиастов;
улица Юбилейная, включая велодорожки;
улица Юности;
улица Яна Райниса.
С 17 июля по 16 августа разметку нанесут на следующих дорогах:
улица Алексея Алехина;
улица Аллейная;
улица Байкова, школа №26;
улица Белинского;
улица Волкова (от улицы Герцена до улицы Труда);
Восточный проезд (от улицы Кузбасской дивизии до улицы Коммунальная);
улица Госпитальная;
улица Гремячая;
улица Декабристов;
улица Железнодорожная;
Зональное шоссе, школа №17;
улица Индустриальная (от улицы Инженерной до улицы Литейной);
улица Киселева (от улицы Коммунальной до Рижского проспекта);
улица Конная;
Красноармейская набережная;
улица Красных партизан;
улица Литейная;
улица Малясова;
улица Металлистов (от Плехановского посада до Октябрьского проспекта; от улицы Яна Фабрициуса до улицы Советской);
улица Молодова;
улица Милицейская;
улица Новгородская, школа №17;
улица Первомайская;
улица Печорская, школа №24;
улица Плехановский посад;
улица Пригородная, школа №13;
улица Рабочая;
улица Рельсовая;
Сиреневый бульвар;
улица Снятная Гора;
улица Спегальского;
улица Стахановская;
проезд Рижский проспект, 49 - улица Кузбасской дивизии, 22;
проезд Рижский проспект, 31 - улица Коммунальная, 28;
улица Яна Фабрициуса (от улицы Металлистов до улицы Вокзальной).
Электронный аукцион по определению подрядной организации состоится 15 апреля.
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