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В районах Псковской области ограничивают движение из-за проведения ралли

ГИБДД предупреждает о временном прекращении движения транспорта на дорогах в ряде районов Псковской области. Это связано с необходимостью обеспечения безопасности участников и зрителей соревнований по авторалли, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД по региону.

Так, сегодня, 18 июля, до 18.00 тренировочные заезды запланированы на дороге Максютино – Радионово от деревни Китово до деревни Родионово и от деревни Дорбыши до деревни Шершни Себежского района.

20 июля с 10:00 до 18:00 закроют отрезок дороги Пустошка – Щукино – Алоль от деревни Андрохново до деревни Забеги Пустошкинского района.

21 июля с 10:00 до 18:00 спортсмены выйдут на дорогу Заполье – Любенск – Вечаша. Будет перекрыт участок от деревни Любенск до деревни Шереги Плюсского района.

22 июля с 10:00 до 18:00 тренировки пройдут на дороге Пожни – Шалахово – Столпово от деревни Тимоново до деревни Колпино и от деревни Колпино до деревни Пожни Пустошкинского района.

27 июля с 10:00 до 18:00 сборы по ралли состоятся на дороге Бежаницы – Кудеверь – Болготово от деревни Духново до деревни Шагино и от деревни Шагино до деревни Курочкино Опочецкого района.

6 августа с 10:00 до 18:00 будет перекрыт участок дороги Кудеверь – Бардово от деревни Кудеверь до деревни Дорожково и от деревни Дорожково до деревни Бардово Бежаницкого района.

Временное прекращение движения обеспечивает организатор соревнований - Федерация автомобильного спорта Псковской области. Пропуск общественного и гражданского транспорта при этом будет обеспечен по первому требованию с задержкой по времени не более 5 минут. Контактный телефон президента Федерации Олега Мыслевича 8-911-378-05-81.