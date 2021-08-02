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На участке ремонта Октябрьского проспекта в Пскове наведут порядок

В ближайшее время на участке Октябрьского проспекта, где идет ремонт, будет наведен порядок. Об этом сообщил и. о. главы администрации города Пскова Борис Елкин в своем инстаграм-аккаунте.

Фото здесь и далее: инстаграм-аккаунт Бориса Елкина

По его словам, по вопросам восстановления и уборки зеленых зон, а также уборки строительного мусора на участке ремонта Октябрьского проспекта поступает большое количество обращений.

«Ремонтные работы еще не завершены, данные замечания переданы в управление городского хозяйства администрации города Пскова и генеральному подрядчику. В ближайшее время порядок должен был наведен», - написал Борис Елкин.