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Лидер движения «Убитые дороги» советует добираться в Самолву на внедорожниках

Депутат Госдумы седьмого созыва, лидер движения «Убитые дороги» Александр Васильев закрыл мотосезон 25 сентября в Псковской области. Об этом он сообщил своим подписчикам в Инстаграм.

«Сегодня открыл и закрыл мотосезон. За весь год не было времени выехать. Поэтому сегодня пришлось выполнять годовой план при любой погоде. Спасибо Игорю @nagnibeda_ , что поддержал авантюру доехать до Самолвы. Туда лучше ехать на внедорожнике», - написал депутат.

Пост он сопроводил фотографиями себя в мотоциклетном шлеме в Пскове и по дороге на Самолву.

Напомним, президент России Владимир Путин 11 сентября принял участие в открытии монумента «Александр Невский с дружиной» на берегу Чудского озера в деревне Самолва Гдовского района. Мемориал построили в год 800-летия Александра Невского возле предполагаемого места битвы 1242 года. От автодороги Псков – Гдов на Самолву ведет дорога протяженностью более 30 км.