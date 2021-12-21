АвтоМир / Дороги

Участок улицы Белинского в Пскове закроют для транспорта 23 декабря

Ограничения для движения автотранспорта вводятся на улице Белинского в районе дома №72 (участок от улицы Труда до улицы Олега Кошевого) 23 декабря с 9:00 до 18:00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

Движение будет перекрыто в связи с проведением аварийных работ на водопроводных сетях.

Администрация города приносит извинения за доставленные неудобства и просит учесть эту информацию при планировании поездок, а также заранее выбирать пути объезда. Псковичей попросили обращать особое внимание на существующую схему организации движения и неукоснительно выполнять требования дорожных знаков.