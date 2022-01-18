АвтоМир / Дороги

В УГХ рассказали, из-за кого псковичи пошли по скользкой дорожке

В плохой посыпке тротуаров в областном центре не следует винить администрацию города. Такое мнение высказал заместитель начальника управления городского хозяйства администрации Пскова Александр Грацкий в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

В новых контрактах, которые администрация Пскова заключает с управляющими компаниями города, удалось проработать два важных момента, подчеркнул Александр Грацкий.

«Теперь при легкой наледи мы посыпаем дороги галитом (солью). При большом количестве снега сверху, используем пескосоляную смесь. Соль позволяет растопить большое количество снега, а песок дает лучшее сцепление с дорогой», - пояснил заместитель начальника УГХ.

В то же время особенно трудно оказывается следить за порядком на тротуарах при температурных перепадах. Так, днем песок смывают осадки с крыши, а ночью все снова замерзает. Поэтому на многих тротуарах можно видеть заледенелые песчаные дорожки, отметил Александр Грацкий.

При этом администрация Пскова не планирует идти по пути европейских коллег и использовать для посыпки улиц гранитную крошку. Это слишком дорогой материал, который будет забивать канализацию, а на ее промывку впоследствии также потребуются дополнительные деньги.

Псковичи жалуются на то, что в их дворах образовались «катки» после перепада температур и задают представителям администрации вопросы о том, почему дворы не приводят в порядок, в отличие от центральных улиц города. На это Александр Грацкий ответил, что территории дворов находятся в зоне ответственности управляющих компаний и должны посыпаться их сотрудниками.

Смотрите также Более 50 тысяч кубометров снега вывезли из Пскова за полтора месяца

«Но некоторые управляйки без кнута не выходят работать. В таких случаях мы привлекаем контрольное управление администрации для принятия мер. Дальше работаем по букве закона. Степень наказания будет зависеть от цены контракта. К проверке работы управляющих компаний подключаются и сотрудники прокуратуры - контроль идет со всех сторон. Если подрядчик не справляется - наказываем его», - заключил Александр Грацкий.