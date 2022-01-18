АвтоМир / Дороги

Освещение на Октябрьском проспекте в Пскове починят до 30 января

Наружное освещение на Октябрьском проспекте в Пскове починят до 30 января. Об этом сообщил глава городской администрации Борис Елкин, отвечая на обращение, опубликованное на сайте губернатора.

«Почему по Октябрьскому проспекту Пскова, особенно приближаясь к улице Вокзальной, приходится ехать (или идти) в потемках, так как не работают подряд несколько светильников?» - спросил мужчина.

Борис Елкин сообщил, что, по информации энергосетевой компании, восстановление работоспособности линии наружного освещения на Октябрьском проспекте запланировано завершить до 30 января. «Вопрос находится на контроле в управлении городского хозяйства администрации города Пскова», - добавил сити-менеджер.