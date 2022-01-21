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Движение автомобилей на улице Антонова в Великих Луках запретят до конца весны

Движение транспортных средств на участке автомобильной дороги на улице Антонова в Великих Луках временно запретят с 31 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

Дорожное движение прекратят на участке от улицы Металлистов до улицы Сотово в период до 30 мая. Объезд будет осуществляться через автомобильную дорогу по улицам Щорса, Заслонова, Металлистов, Школьной, Коммунальной, Камышовой, Сотово.

В администрации автолюбителей призвали учесть данную информацию при составлении маршрутов движения.