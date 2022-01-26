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Участок дороги Печоры - Залесье - Олохово отремонтируют в этом году

Участок автомобильной дороги Печоры – Залесье – Олохово в Печорском районе отремонтируют в этом году. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Фото: комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области

Работы пройдут на участке от 10+673 километр до 15+073 километр, его протяженность составляет 4,4 километра. Соответствующий контракт подписал «Псковавтодор» с подрядной организацией ООО «Дорстройсервис». Общая стоимость ремонта - более 57 миллионов рублей. Средства на эти цели выделили из областного бюджета.

Основная цель ремонта — восстановление транспортно-эксплуатационного состояния участка дороги. Ведомость работ включает в себя расчистку полосы отвода и водоотводных канав, фрезерование изношенного асфальтобетонного покрытия, ремонт водопропускных труб, асфальтобетонного покрытия, пересечений и примыканий. Также подрядчик укрепит обочины щебеночно-песчано-гравийной смесью, а прибровочную часть засеет травой по слою растительного грунта.

По контракту подрядная организация должна завершить работы до 27 июля этого года. Ремонт проходит в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Автодорога Печоры – Залесье – Олохово относится к V категории, и имеет одну полосу движения с асфальтобетонным покрытием.