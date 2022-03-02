АвтоМир / Дороги

В Пскове готовятся установить светофор на перекрестке улиц Некрасова и Карла Маркса

В Пскове началась подготовка к установке светофора на перекрестке улиц Некрасова и Карла Маркса, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Ранее об установке временного светофора в этом месте сообщал глава администрации Пскова Борис Елкин. Планируется сделать пешеходный переход от церкви Покрова от Торгу к дому № 31/27 по улице Некрасова.

Кроме того, на участке улицы Карла Маркса введут двухстороннее движение для автомобилей с 4 марта.

Смотрите также Двухстороннее движение вернут на участке улицы Карла Маркса в Пскове 4 марта

Такое решение было принято по результатам анализа дорожной обстановки после закрытия Троицкого моста на реконструкцию.