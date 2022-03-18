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Центральные улицы Пскова приводят в порядок после зимы

Специалисты «Псковавтодора» в круглосуточном режиме убирают центральные улицы города Пскова после зимы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству региона.

Фото здесь и далее: «Псковавтодор»

На проезжей части идет подметание осевых и разметание островков, вдоль бортового камня работают самоходные пылесосы, также идет очистка лотковой части.

Большое внимание уделяется тротуарам, бригады очищают дорожное покрытие от скоплений песка и грязи, отметили в учреждении.

Кроме того, продолжается уборка мусора, очистка урн и зеленой зоны.

В работе задействуют около 30 человек: дорожные рабочие и те, кто управляет техникой. Это самоходные пылесосы, МТЗ, автогрейдеры, погрузчики, бобкаты и комбинированные дорожные машины.