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На перекрестке улиц Некрасова и Карла Маркса в Пскове настраивают светофор

На перекрестке улиц Некрасова и Карла Маркса идет настройка нового светофора. Об этом сообщается в телеграм-канале «Псков. За рулем».

Фото здесь и далее: «Псков. За рулем» / Telegram

Напомним, транспортные и пешеходные секции светофора появились на указанном перекрестке 10 марта.

Ранее об установке временного светофора в этом месте сообщал глава администрации Пскова Борис Елкин. Планируется сделать пешеходный переход от церкви Покрова от Торгу к дому № 31/27 на улице Некрасова.

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До этого сити-менеджер в социальных сетях предлагал подписчикам выбрать один из двух вариантов устройства светофора на указанном перекрестке - транспортно-пешеходный и пешеходный. Большинство выбрало первый.