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АвтоМир / Дороги

Федеральные дорожники приняли участие в учениях по ликвидации ЧС в Псковской области

16.04.2022 20:35|ПсковКомментариев: 0

Федеральные дорожники приняли участие в учениях по ликвидации ЧС в Псковской области с 12 по 14 апреля под руководством МЧС России. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Упрдор «Северо-Запад».

Фото: пресс-служба Упрдор «Северо-Запад»

В ходе учений отрабатывались вопросы ликвидации чрезвычайных ситуаций, защиты населенных пунктов, объектов экономики и социальной инфраструктуры от лесных пожаров, а также безаварийного пропуска весеннего половодья в 2022 году. В командно-штабном учении принимали участие сотрудники территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» и дежурно-диспетчерские службы подрядных организаций.

В ликвидации возможных последствий паводка в Псковской области может быть задействовано 111 единиц дорожной спецтехники. Кроме того в регионе сформировали 17 бригад дорожников общей численностью 244 человека. Все подрядные организации работают в режиме повышенной готовности к любой нештатной ситуации.

Также утверждены круглосуточные дежурства групп оперативного реагирования для контроля за потенциально опасными и низководными искусственными сооружениями. Подрядные организации технически и организационно готовы к пропуску ледохода и паводковых вод, состояние объектов транспортной инфраструктуры не вызывает опасений.

«Проведение таких учений позволяет проверить готовность сил и средств, необходимых для ликвидации ЧС, оценить уровень взаимодействия различных ведомств и структур, отработать и усовершенствовать приемы и способы защиты населения, а также объектов дорожной инфраструктуры, не допустить разрушений и повреждений федеральных дорог и обеспечить безопасное и бесперебойное движение транспортных средств. Учения показали высокий уровень подготовки дорожных служб к слаженной и оперативной работе в случае подобных ЧС», - добавили в ведомстве.

Теги: #МЧС #учения
Источник: Псковская Лента Новостей
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