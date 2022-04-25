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Парковочные места для инвалидов пропали у детской больницы в Пскове

При ремонте на улице Коммунальной в Пскове исчезли парковочные места для инвалидов возле детской областной больницы. Об этом сообщил активист «Убитых дорог» Николай Мельков.

«Дети - одни из самых незащищенных категорий граждан. А дети-инвалиды вдвойне не защищены. Поэтому в нашем городе происходит дискриминации по признаку инвалидности. Повсеместно при ремонтах улиц у детских учреждений исчезает доступность линейных сооружений, а также специально отведенные места», - написал Мельков на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Общественник напомнил про статью 3.1. «Недопустимость дискриминации по признаку инвалидности» Федерального закона от 24.11.1995 года N181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».

«Надеюсь, Генеральная прокуратура Российской Федерации обратит внимание на данную проблему. Непонятно, как принимают такие объекты Псковская областная организация ВОИ и общественная организация инвалидов Пскова "Всероссийское общество инвалидов – ВОИ"», - добавил общественник.

В беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей общественник сообщил, что обратился в управление городского хозяйства по поводу исчезнувших знаков. По данным сайта sfri.ru, в Псковской области насчитывается 44 157 инвалидов, а детей-инвалидов – 2920.