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Капитальный ремонт улицы Сосновой планируют в Пскове

Капитальный ремонт улицы Сосновой планируют в Пскове. Об этом сообщил глава городской администрации Борис Елкин, отвечая на обращение, опубликованное на сайте губернатора.

«Дорога от улицы Нововойсковой и 6-го переулка Шабанова до улицы Маргелова. Местные жители и дети вынуждены ходить на 19-й автобус по железнодорожным путям! Такси и скорая не доезжают», — отметил местный житель.

«Участок дороги от улицы Генерала Маргелова (вдоль ж/д) до 6-го переулка Шабанова в городе Пскове включен в состав проекта "Капитальный ремонт улицы Сосновой в городе Пскове", как восстановление подъездных путей на период переустройства существующей ж/б трубы через реку Мирожка. При этом предполагается полное закрытие участка улицы Сосновой для движения транспорта. Данный участок грунтовой дороги будет отремонтирован с устройством покрытия из ПГС», — ответил сити-менеджер.

Реализация проекта «Капитальный ремонт улицы Сосновая в городе Пскове» запланирована в 2023 году при условии выделения финансирования, добавил Борис Елкин.