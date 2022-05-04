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Светофор с браком починили на пересечении Рижского проспекта и улицы Рокоссовского в Пскове

Сбои в работе светофора на пересечении Рижского проспекта и улицы Рокоссовского в Пскове произошли из-за заводского брака. Об этом сообщил глава администрации города Борис Елкин, отвечая на обращение на сайте губернатора.

«В декабре и январе светофор на пересечении Рижского проспекта и улицы Рокоссовского ремонтировался две недели. Сейчас уже не один день он то не работает совсем, то не горят секции со стороны Рокоссовского. Бардак на очень оживленном перекрестке. Есть кому-нибудь дело до этого?» - обратился пскович.

Борис Елкин ответил, что в ходе обследования этого светофора был выявлен заводской брак коммутационного оборудования, что послужило причиной его отключения.

«Выявленные нарушения в работе светофора устранили, светофорный объект работает в штатном режиме», - добавил сити-менеджер.