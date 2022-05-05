АвтоМир / Дороги

Подписан контракт на нанесение дорожной разметки в Псковской области

«Псковавтодор» подписал контракт на нанесение дорожной разметки на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения в Псковской области. Об этом сообщается в группе учреждения в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: «Псковавтодор» / «ВКонтакте»

Работы проведут в целях повышения безопасности дорожного движения в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». На это будет направлено более 87 миллионов рублей, средства выделили из областного бюджета. Наносить разметку будут в два этапа. Первый должен завершиться до 15 июля, второй – до 30 ноября 2022 года.

Разметкой будет охвачена вся сеть региональных автомобильных дорог. Ее планируют наносить механизированным способом с помощью маркировочных машин и ручным способом с помощью пистолета-краскораспылителя, ручного термоукладчика или кисти. В работе будут использованы разметочная краска, термопластик и холодный пластик с добавлением микростеклошариков.

При выборе материала учитывается категория дороги, интенсивность движения, близость к социальным объектам, наличие автобусного сообщения и другие факторы, отметили в учреждении. Заказчиком выступило ГБУ ПО «Псковавтодор». Выполнит работы подрядная организация - ООО «Вектор».