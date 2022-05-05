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Движение автомобилей ограничат на участке Рижского проспекта в Пскове с 10 мая

Движение автомобилей ограничат на участке Рижского проспекта от улицы Западной до улицы Балтийской в Пскове с 10 по 21 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

Так, с 10:00 выезд с улицы Балтийской на Рижский проспект будет возможен только в сторону торгового центра Fjord Plaza.

С 10 по 16 мая с 10:00 выхать с улицы Рокоссовского на Рижский проспект со стороны улицы Коммунальной можно будет в обычном режиме. Выезд с улицы Рокоссовского на Рижский проспект со стороны Гаражного проезда будет закрыт для движения автотранспорта.

С 16 по 21 мая с 10:00 выезд с улицы Рокоссовского на Рижский проспект со стороны Гаражного проезда будет осуществляться в обычном режиме. Выезд с улицы Рокоссовского на Рижский проспект со стороны улицы Коммунальной закроют для транспортных средств.

10 мая с 8:00 до окончания работ автобусы маршрута №2 «Вокзал-Балтийская» будут следовать по улице Балтийской до кольцевого участка дороги, затем разворачиваться и по ней же выезжать на улицу Коммунальную, затем проследуют до остановки улицы Рокоссовского и далее по маршруту. В это время автобусы не будут останавливаться на остановочных пунктах «Рижский проспект» («Лента») и «Рижский микрорайон».

16 мая с 8:00 до окончания работ автобусы маршрута №17 «Вокзал-Рокоссовского» будут следовать по Рижскому проспекту до улицы Рокоссовского, далее направо до улицы Коммунальной, затем налево по улице Коммунальной и улице Балтийской до кольцевого участка дороги, где будут разворачиваться и далее следовать по маршруту. На остановочном пункте «Рижский проспект» («Лента») автобус останавливаться не будет.

Временное ограничение движения транспорта связано с ремонтом Рижского проспекта по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Подрядчик выполнит устройство верхнего слоя асфальтобетонного покрытия.

Администрация города Пскова приносит извинения за доставленные неудобства, просит учесть информацию при планировании поездок, заранее выбирать пути объезда и внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков.