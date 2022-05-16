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Нижний слой асфальта уложили на реконструируемой улице Леона Поземского в Пскове

Нижний слой асфальта уложили на реконструируемой улице Леона Поземского (от улицы Ипподромной до улицы Александра Невского) в Пскове. Об этом сообщается группе «Убитые дороги Пскова» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: «Убитые дороги Пскова»

«Сдача объекта медленно, но верно приближается, - говорится в сообщении. - Появился автобусный карман, в который будет тяжело заезжать городскому общественному транспорту (парковка для автомобилей, чтобы сходить в магазин). Пешеходный переход находится не у объектов социального притяжения, а это значит, что пешеходы будут ходить как им удобнее, ведь зачем идти лишние 500 метров (если не больше)?»

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Напомним, в ноябре 2021 года руководитель подрядной организации говорил о том, что асфальтировать улицу Леона Поземского начнут в мае 2022 года.