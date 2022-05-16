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Движение транспорта ограничили на двух улицах Пскова

Участки улиц Коммунальной и Шестака в Пскове временно закрыли для движения автотранспорта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

Улицу Коммунальную перекрыли в районе дома №12 в связи с проведением работ. Движение автотранспорта ограничили до 27 мая. Схема движения общественного транспорта останется прежней.

На улице Шестака ограничения вводятся в районе дома №28, движение будет закрыто с 17 по 20 мая. В качестве объезда рекомендуется использовать улицы Доставалова и Генерала Маргелова.