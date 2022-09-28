АвтоМир / Дороги

Несколько дорог отремонтировали в деревнях Псковского района

Несколько автомобильных дорог отремонтировали в деревнях Псковского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации района.

Фото здесь и далее: пресс-служба администрации Псковского района

Подрядчик «АвтодорПсков» закончил исполнение своих обязательств по муниципальному контракту, уточнили в администрации.

Также состоялась приемочная комиссия в составе заместителя главы администрации Псковского района Михаила Папина, заместителя председателя Собрания депутатов Виктора Герасимова, директора подрядной организации ООО «АвтодорПсков» и глав сельских поселений.

В рамках данного муниципального контракта с учётом замечаний специалисты: