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Началась укладка асфальта на улице Новаторов в Пскове

Началась укладка асфальта на улице Новаторов в Пскове. Об этом сообщил глава администрация города Борис Елкин.

Фото здесь и далее: Борис Елкин / Telegram

В течение двух недель подрядчик планирует уложить выравнивающий слой асфальтобетонного покрытия на всех трех улицах контракта: Новаторов, Евлентьева и Индустриальной (от Новаторов до Литейной). Это позволит автомобилистам ездить по ровным дорогам уже в этом году.

«На весну 2023 года запланировано устройство тротуаров вдоль Индустриальной, которых так давно ждут пешеходы. Также будет выполнен финишный слой покрытия, укреплены обочины и восстановлены газоны. Таким образом, контракт будет исполнен почти на год раньше срока. Более 4 км разбитых дорог уйдут в прошлое», – отметил сити-менеджер.