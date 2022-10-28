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Более 13 км трассы отремонтировали по нацпроекту в Палкинском район

Участок протяженностью более 13 километров автодороги Старый Изборск – Палкино – Остров прошел официальную приемку после ремонта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ГБУ ПО «Псковавтодор».

Фото здесь и далее: ГБУ ПО «Псковавтодор»

Общая стоимость ремонта составляет более 230 млн рублей. Средства выделили из областного бюджета в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги».

На объекте специалисты выполнили работы по ремонту асфальтобетонного покрытия, отремонтировали водопропускные трубы, пересечения, примыкания и съезды, укрепили обочины. В порядок привели девять автобусных остановок, установили четыре автопавильона, скамейки и урны.

Кроме того, на участке дороги расположен мост через реку Кудеб. Дорожное покрытие на данном участке также привели в нормативное состояние.

Для безопасности дорожного движения установили три сборные искусственные неровности, краской и термопластиком нанесли горизонтальную дорожную разметку.

Заказчиком выступил ГБУ ПО «Псковавтодор». Работы выполняет подрядная организация ООО «Дорстройсервис».