АвтоМир / Дороги

Возведение второго пускового комплекса Северного обхода вокруг Пскова продолжится в 2023 году

По статье «строительство» продолжатся работы по возведению второго пускового комплекса Северного обхода вокруг Пскова в 2023 году. Планы дорожного строительства и ремонта автомобильных дорог на следующий год обсудил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на рабочем совещании. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Смотрите также Сказка про белого бычка: какова судьба Северного обхода Пскова

Также специалисты продолжат приводить в порядок мостовые сооружения в районах Псковской области.

«Идет активная работа над областным бюджетом на следующий год и плановый двухлетний период. Проект главного финансового документа области сформирован и направлен на рассмотрение депутатов Псковского областного Собрания. Правок, конечно, будет много, но сейчас важно проработать финансовоемкие сферы. Дорожная — одна из них. У нас более 11 млрд рублей плановых средств предусмотрено на строительство и ремонт дорог. Наверняка будут еще дополнительные. Сумма очень серьезная, к работе нужно подойти рачительно», — заметил Михаил Ведерников.

Врио председателя областного комитета по транспорту и дорожному хозяйству Станислав Стармолотов доложил, что план работ на 2023 год сформирован. По национальному проекту «Безопасные и качественные дороги» планируется привести в порядок более 195 км дорог. Часть дорог отремонтируют по программе «Устойчивое развитие сельских территорий».

Смотрите также Почти 200 километров дорог отремонтируют в Псковской области по нацпроекту

В целях обеспечения безопасности дорожного движения планируется нанести более 3 тысяч километров дорожной разметки, установить 10 км барьерного ограждения, обустроить тротуары и наружное освещение в ряде населенных пунктов.

«Очень важно подойти к ремонту и строительству дорог системно, чтобы выполнять работу планово», — еще раз акцентировал внимание губернатор.

«При составлении плана работ без внимания нельзя оставлять обращения граждан, нужды муниципалитетов. Кроме того, в следующем году у нас две крупные даты — юбилей Печор и Гдова, коллег без внимания тоже оставлять не нужно», — добавил Михаил Ведерников.