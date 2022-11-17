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Псковских водителей просят быть осторожными на дорогах

Участников дорожного движения просят быть осторожными на дорогах в осенний период. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Госавтоинспекции, водителям следует быть предельно сконцентрированными при управлении автомобилем, в частности, соблюдать интервал и дистанцию между транспортными средствами.

Фото: ГИБДД УМВД России по Псковской области

Кроме того, нельзя превышать скорость и в любое время дня и ночи передвигаться на машине с включенными фарами. В непогоду сотрудники ГИБДД советуют использовать противотуманные фары.

Также водителей просят учитывать гололед на дорогах.