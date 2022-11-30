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Движение автомобилей ограничат в Великих Луках из-за прокладки газопровода

Движение транспортных средств временно прекратят на улице Третьей Ударной Армии в Великих Луках 3 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

В связи с проведением работ по прокладке подземного газопровода к нежилому зданию №66а/22 на улице Третьей Ударной Армии движение транспортных средств на данном участке дороги временно прекратят на период с 8:00 до 18:00.

Объезд будет осуществляться по улицам Холмской, Ботвина, Полиграфистов, Печорской и переулку Некрасова.