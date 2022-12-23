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«Во дворах пруды появляются»: в луже на Запсковье поселились утки

Утки заняли лужу в одном из дворов на улице Труда в Пскове. Видео с птицами в группе «Инцидент Псков» в социальной сети «ВКонтакте» опубликовал подписчик.

Видео: Игорь Колодцев / «Инцидент Псков»

«Псков, где-то во дворе на улице Труда плавают утки», - подписал своё видео автор публикации.

«Вот так у нас ремонтируют дороги и дворы. От такого ремонта во дворах пруды появляются», - прокомментировал ситуацию другой подписчик.

Псковичи отметили, что птиц во дворе замечают уже не первый год, а местные жители даже подкармливают обитателей лужи.

«Их всё корят и кормят, конечно, они там будут сидеть, если их кормят», - выразила мнение ещё одна горожанка.