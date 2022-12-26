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Улицу Ипподромную в Пскове открыли для движения транспорта

Улицу Ипподромную в Пскове открыли для движения транспорта. Об этом в своём Telegram-канале сообщил глава города Борис Елкин.

Фото: Борис Елкин / Telegram

«Открылась для движения транспорта улица Ипподромная. До конца недели, сразу после открытия Троицкого моста, по ней пойдут и автобусы», - написал Борис Елкин.

Более трех месяцев на улице велись работы по прокладке магистральных сетей ливневой канализации для микрорайона «Сиреневый». «Подрядчик столкнулся с трудностями при разработке скального грунта. Из-за этого работы завершились позже запланированного срока. Для того, чтобы открыть движение по участку в зимнее время, было принято решение уложить временный слой асфальта. Весной дорожники вернутся на объект и выполнят устройство полноценного дорожного покрытия», - отметил глава Пскова.

Срок завершения строительства ливневки в районе Запсковья по контракту - ноябрь 2023 года.