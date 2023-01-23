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«ГорДозор»: Достаточно ли освещены улицы и дворы в Пскове? ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «ГорДозор», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 23 января.

На прошлой неделе энергетики оперативно устранили неполадки на линиях наружного освещения в Пскове. Но достаточно ли освещены улицы и дворы в городе? Почему на дорогах и пешеходных переходах освещение должно отличаться? Куда обращаться жителям многоквартирных домов, чтобы их дворы стали светлее?

Ответы на эти и другие вопросы попробовали найти ведущие урбанистической программы «ГорДозор» Николай Мельков и Александр Елисеев.