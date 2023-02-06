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Дорожную разметку в Пскове планируют обновить до конца сентября

Нанесение дорожной разметки на проезжей части автомобильных дорог общего пользования местного значения в Пскове планируют завершить до конца сентября 2023 года. Соответствующая информация размещена в Единой информационной системе в сфере закупок.

Подрядной организации предстоит восстановить транспортно-эксплуатационное состояние автомобильных дорог, нанести дорожную разметку на проезжую часть автомобильных дорог. При этом при нанесении разметки не должно оставаться видимых следов старой разметки.

Также в течение 10 дней до начала производства работ подрядчик обязан будет согласовать с ОГИБДД УМВД России по городу Пскову схемы организации движения и ограждения мест производства дорожных работ.

Начальная цена контракта - 40 миллионов рублей. Источник финансирования - бюджет города Пскова.

Подрядчика определят 3 марта.