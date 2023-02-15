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Почти 450 млн рублей готовы направить на ремонт дороги в Себежском районе

Объявлен конкурс на ремонт автомобильной дороги Толкачево - Себеж - Заситино (на участке км 45+800 - км 54+417, км 40+300 - км 45+800, км 33+600 - км 40+300) в Псковской области. Как сообщается в документах на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок, начальная цена контракта - 440 млн 809 тысяч 100 рублей.

Протяженность участков дороги составляет 5,5 км, 15,317 км. Основная цель ремонта - устранение дефектов и восстановление элементов, без затрагивания конструктивных и других характеристик надежности и безопасности.

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Подрядчика выберут 7 марта. Участок км 40+300 – 45+800 сдадут к 15 сентября 2023 года, остальные два - к 30 июля 2024 года.