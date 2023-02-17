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Участки Гаражного проезда и улицы Окулича-Казарина в Пскове закроют для движения

В связи с проведением дорожных работ с 9:00 20 февраля до 17:00 22 февраля закрывается для движения автотранспорта участок проезжей части Гаражного проезда в районе пересечения с улицей Рокоссовского (при движении от улицы Рокоссовского в сторону улицы Шестака) в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской администрации.

Также в связи с прокладкой инженерных сетей газоснабжения с 8:00 20 февраля до 17:00 22 февраля будет закрыт для движения автотранспорта участок проезжей части улицы Окулича-Казарина от дома №36/1 по улице Муйжеля до дома № 8 по улице Окулича-Казарина (в ночное время суток автомобильная дорога будет открыта).

«Приносим извинения за доставленные неудобства и просим учесть данную информацию при планировании ваших поездок. Просим внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков и выбирать пути объезда», - добавили в администрации Пскова.