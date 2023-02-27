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Светодиодные лампы на автомобильной трассе Великий Новгород — Псков подключили энергетики

Светодиодные лампы на автомобильной трассе Великий Новгород — Псков подключили специалисты филиала «Россети Северо-Запад», об этом сообщается в Telegram-канале компании.

Видео: «Россети Северо-Запад» / Telegram

«Подключили светильники на автомобильной трассе Великий Новгород — Псков. Светодиодные лампы яркие, экономичные и «умные» – сами включаются, когда необходимо. С освещением ездить по дороге между деревнями Фарафоново и Борки в Новгородском районе стало безопасно», – отметили энергетики.

Также в компании добавили, что шестая часть производимого в мире электричества расходуется на уличное освещение.