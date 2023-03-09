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Более 20 км дороги отремонтируют в Себежском районе за 400 млн по нацпроекту

Определен подрядчик, который выполнит ремонт автодороги Толкачево - Себеж - Заситино в Псковской области. Как сообщается в документах на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок, по результатам рассмотрения принято решение о признании только одной заявки соответствующей требованиям.

Контракт будет заключен с ООО «Автомобильные дороги Пскова». Стоимость работ составит 440 млн 809 тысяч 100 рублей.

В нормативное состояние приведут три участка общей протяженностью более 20 км. Участок дороги км 40+300 – 45+800 будет отремонтирован до сентября этого года, еще два участка км 45+800 – км 54+417 и км 33+600 - км 40+300 – до конца июля 2024 года. Основная цель ремонта - устранение дефектов и восстановление элементов без затрагивания конструктивных и других характеристик надежности и безопасности.

Ремонт пройдет в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Заказчик – ГБУ ПО «Псковавтодор».